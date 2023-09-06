تخليدا لذكرى شهداء حريق مسرح بني سويف الذي حدث في 5 سبتمبر 2005، قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين الوقوف دقيقة حدادا قبل بداية أنشطته التي أقيمت امس تحت شعار «لن ننساكم»، تزامنا مع الذكرى الثامنة عشرة لهذا اليوم المأساوي في تاريخ المسرح المصري.



يذكر أن حادث حريق مسرح بني سويف الدامي، وقع أثناء تقديم عرض «من منا؟» عن نص «حديقة الحيوان» للكاتب المسرحي الأميركي إدوارد ألبي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان «نوادي المسرح»، وأسفر الحادث في وقته وما تبعته من أيام عن وفاة أكثر من خمسين فنانا وناقدا، معهم جنديان من الدفاع المدني بمديرية أمن بني سويف، بجانب أكثر من 18 مصابا.