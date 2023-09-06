

يعقوب العوضي



أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة جدول مباريات بطولة الاتحاد لفئة العمومي للموسم الجديد، والتي ستنطلق 2 أكتوبر حتى 6 نوفمبر المقبلين بمشاركة 9 أندية هي: الكويت، القادسية، كاظمة، العربي، برقان، الساحل، اليرموك، التضامن والشباب، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تتأهل الفرق الـ 4 الأوائل إلى نصف النهائي، بحيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، والفائزان يتنافسان على لقب البطولة.



وبعدها تقام بطولة السوبر للموسم الجديد، وذلك في 13 نوفمبر المقبل بمشاركة 4 فريق، بحيث يلتقي الكويت مع العربي وكاظمة مع القادسية، والفائزان يتنافسان على لقب البطولة في 16 من الشهر نفسه.



كما أصدرت لجنة المسابقات جداول مباريات بطولة الدوري العام للمراحل السنية تحت 19 سنة وتحت 16 سنة وتحت 14 سنة وتحت 12 سنة.



إلى ذلك، تعقد في الـ 7.00 من مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة في مقره بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة خلفا للرئيس السابق د.عبدالهادي الشبيب، حيث ستتم تزكية مرشح نادي الساحل د.جابر محمد المري للمنصب كونه المرشح الوحيد.