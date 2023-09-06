

مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية لا يملك فرض أي وظيفة علي الخريجين بمن فيهم المهندسون في التخصصات التي يمكن أن تسد النقص في بعض تخصصات المعلمين ومنها الفيزياء، مشيرا بقوله: ربما إذا تمت دراسة إضافة ميزة تخصص نادر تشجعهم وتؤدي إلى سد النقص في التخصصات العلمية.



جاء ذلك ردا على سؤال بشأن رفض بعض المهندسين ترشيح «الديوان» لهم بالعمل معلمين لسد النقص الحاد في بعض التخصصات ومنها تخصص الفيزياء. من ناحية أخرى، أوضح مصدر آخر أن قرار الدوام المرن في المدارس يحتاج إلى توافق ممثلي عدة جهات أخرى، وليس فقط أن يرفع «الديوان» مقترحا بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.



وبين المصدر أن بلورة أي قرار جديد بخصوص دوام المدارس سيكون من اختصاص اللجنة المشتركة التي تضم ممثلي ديوان الخدمة المدنية إلى جانب ممثلي وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية و«القوى العاملة»، مشيرا إلى اجتماع قريب جدا للجنة. من الأهمية ذكر ان «الديوان» أقر 4 فترات لدوام الموظفين وهو المعمول به حاليا.