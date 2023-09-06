وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

١- هل صحيح أنه تمت موافقة جامعة الكويت على تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت بناء على مراسلات من الهيئة التنفيذية؟

٢- اذا كان صحيحا فما هي صفة الهيئة التنفيذية لدى جامعة الكويت لاعتماد مراسلاتها وقراراتها بسأن تحديد مواعيد الانتخابات؟

٣- هل قامت الهيئة الإدارية الحالية لاتحاد طلبة جامعة الكويت والتي هي صاحبة الاختصاص الحقيقي بالإعلان عن موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح وتحديد أماكن الاقتراع بحسب دستور الاتحاد ولائحة تنظيم الانتخابات، بإرسال أية مخاطبات لجامعة الكويت في هذا الشأن حسبما هو معتاد في كل عام؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي فعلى أي أساس سيتم تحديد موعد الانتخابات؟