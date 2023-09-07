

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للكاراتيه فايز الديحاني، أن فوز منتخب الكويت للعبة بـ 20 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي اختتمت أخيرا بالأردن بواقع (4 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات) يعتبر إنجازا مهما لرياضة الكاراتيه الكويتية.



وقال الديحاني الذي ترأس الوفد الكويتي المشارك بالبطولة لـ (كونا) أمس بمناسبة عودة الفريق للبلاد، ان هذا الأداء اللافت للمنتخب طمأن الاتحاد على جاهزية لاعبي «أزرق الكاراتيه» لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بالصين في الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، كما أن بروز لاعبين واعدين وتحقيقهم نتائج مبهرة بالبطولة يعتبر من أهم ثمار هذه المشاركة.



وذكر أن الاتحاد سيقيم معسكرا إعداديا أخيرا قبيل المشاركة في «الأسياد» في أذربيجان استكمالا لخطة الإعداد الموضوعة للمنتخب والتي بدأت منذ فترة طويلة لضمان أفضل تجهيز للاعبين لتشريف الرياضة الكويتية في الدورة الآسيوية.



يذكر أن الحصاد الكويتي جاء عبر اللاعبين عمر بستكي (ذهبيتين) ومحمد الرومي وموسى المطيري ذهبية لكل منهما بينما نال الميداليات الفضية كل من اللاعبين سعد المطيري وحسن المجادي ومحمد الحربي وعمر المطيري وسالم العجمي وعبدالهادي العجمي.



وأحرز الميداليات البرونزية للمنتخب الكويتي اللاعبون سلمان الحربي وعيسى المطيري ويوسف الحربي وسعد الهلفي ومحمد بلال وعبدالله المطيري وعلي العجمي وجاسم بافقير وفهد العجمي واحمد الظفيري.