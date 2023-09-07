

صرّح عضو مجلس إدارة الأهلي ونجمه السابق حسام غالي أنه يتوقع مواجهة فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية بنسبة كبيرة بعدما يفوز الفريق السعودي في أولى مبارياته أمام أوكلاند سيتي، وذلك نظرا لفارق المستوى الكبير بين الفريقين.



وقال غالي: «أتوقع مواجهة الاتحاد بسبب قوته الحالية، والمباراة ستكون بيننا قوية وليست سهلة، لأن الجميع يعرف أيضا إمكانات الأهلي ودوافعه للفوز والوصول لأبعد مدى».



جدير بالذكر أنه جمعت مواجهة سابقة بين اتحاد جدة والأهلي عندما انتصر الأول بنتيجة 1-0 بكأس العالم للأندية 2005 في أول مشاركة مونديالية للأهلي في تاريخه.



في إطار آخر، يبدو أن لعنة الإصابات التي عانت منها القلعة الحمراء في الموسم الماضي، وبالأخص على مستوى خط دفاع الفريق سوف تستمر أيضا مع انطلاقة الموسم الجديد والذي يبدأ بعد أيام قليلة بمواجهة ليست بالسهلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في مباراة كأس «السوبر الأفريقي»، إذ تجددت إصابة المدافع محمود متولي في العضلة الأمامية أثناء أحد التدريبات وأظهر التشخيص المبدئي إلى غيابه لفترة لن تقل عن أسبوعين، كما أصيب زميله ياسر ابراهيم بإصابة عضلية أيضا تسببت في غيابه عن ودية الفريق أمام ألوميني السلوفيني في آخر أيام معسكر الإعداد المقام بالنمسا.



ويجري الجهاز الطبي برئاسة الطبيب تامر أبوالعينين بعد عودة الفريق إلى القاهرة فحصا طبيا لياسر لبحث مدى إمكانية لحاقه بلقاء السوبر.



ولم يتبق بمركز المساك من غير المصابين سوى قائد الفريق رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم المنضم لقائمة منتخب مصر أمام إثيوبيا، والذي يعتمد عليه البرتغالي فيتوريا بشكل أساسي منذ توليه المسؤولية في قيادة خط دفاع الفراعنة.



هذا، ويجهز السويسري مارسيل كولر عدة خطط بديلة في حال حدوث أي طارئ آخر أو أصيب رامي أو عبدالمنعم أثناء المباراة، وقد يلجأ وقتها لإشراك خالد عبدالفتاح في مركز المساك، والذي تعافى مؤخرا من كسر في الترقوة، وعاد للتدريب بعد فترة غياب طويلة.



واختتم الأهلي معسكره الأوروبي بالفوز على ألوميني السلوفيني وديا 3-1 حيث شهد اللقاء مشاركة المغربي رضا سليم وكذلك إمام عاشور الذي ظهر مرتديا القميص رقم 22 فيما سيخوض الأهلي ودية جديدة في القاهرة أمام طلائع الجيش 10 سبتمبر قبل السفر لخوض السوبر الإفريقي بالسعودية.



إلى ذلك، رفض مسؤولو نادي الاتحاد السكندري عرضا رسميا من نادي أحد السعودي لاستعارة الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الفريق وهداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 16هدفا مقابل مليون دولار بجانب إعارة الجزائري كريم عريبي مع تحمل قيمة راتبه.



كما أعلن الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع محمود شبانة لاعب الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة، ليصبح المدافع الرابع الذي يضمه النادي الساحلي، حيث سبقه أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، وإسلام أبوسليمة مدافع المصري، والتونسي سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا.