

أوقف المنتخب الألماني مغامرة نظيره اللاتفي الشيقة في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين وإندونيسيا واليابان، بعد أن تغلب عليه بشق الأنفاس بنتيجة 81-79 في ربع النهائي في مباراة مثيرة في مانيلا أمس.



وضربت ألمانيا موعدا مع الولايات المتحدة في مواجهة تعد بان تكون نارية لمقعد في النهائي، فيما ستواجه صربيا الفائز بين سلوفينيا وكندا.



ويعود المنتخب الألماني الى دور الأربعة للمرة الاولى منذ 21 عاما، عندما بلغ نصف النهائي للمرة الاخيرة واحتل المركز الثالث في إنديانابوليس بقيادة نجمه التاريخي ديرك نوفيتسكي الذي فاز آنذاك بجائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.



في المقابل، فوجئت لاتفيا، بلد المليون و884 ألف نسمة، الجميع في المونديال الحالي من خلال اداء صلب وقوي، رغم غياب نجم ارتكازها كريستابس بورزينغيس بداعي الإصابة، الا ان ذلك لم يمنعها من الذهاب بعيدا.



وكان اللاتفيون بعيدين سلة واحدة عن انجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي في المشاركة الاولى على الاطلاق في كأس العالم، الا ان محاولة ديفيس بيرتانز الثلاثية خابت قبل ثوان من نهاية المباراة، لينجو الألمان بفوز صعب بفارق نقطتين.