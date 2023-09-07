أعلن آندرلخت البلجيكي تعاقده مع الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل لمدة موسم واحد قابلة للتجديد لسنة أخرى، وذلك بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع نيس الفرنسي.



بدأ شمايكل البالغ من العمر 36 عاما مسيرته اليافعة في مان سيتي الانجليزي، وشارك في أكثر من 90 مباراة دولية مع الدنمارك ولعب ما يقارب 500 مباراة في الدوري الإنجليزي، خصوصا مع ليستر سيتي الذي فاز معه بالدوري الممتاز في مفاجأة كبيرة عام 2016.



خاض الموسم المنصرم مع نيس، الا ان مدرب الاخير الجديد الايطالي فرانسيشكو فاريولي منح المركز الرئيسي للحارس الپولندي مارسين بولكا، لتتيح إدارة النادي خيار الرحيل لشمايكل.



بالنسبة لآندرلخت، كانت هذه «فرصة استثنائية لجلب حارس مرمى يتمتع بمهارة كبيرة»، كما علق المدير الرياضي ياسبر فريدبيرغ في بيان صحافي للنادي البلجيكي نشر مساء الثلاثاء، مضيفا وصول كاسبر جزء من رغبتنا في خلق المنافسة في جميع المراكز، يمكنه أن يعلمنا الكثير من الأشياء بفضل خبرته.



من جهته، قال كاسبر شمايكل: «آندرلخت ناد عظيم ولا يزال العديد من زملائه السابقين يتحدثون عن هذا النادي بمديح كبير».