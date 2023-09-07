القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد د.محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للصحة والسكان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا خلال حديثه عن المشكلة السكانية.



وقال «عبدالحميد»، إن أزمة الانفجار السكاني ووضع حلول عاجلة لها لم تعد مسؤولية الحكومة وحدها أو وزارة الصحة والسكان وإنما مسؤولية المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده، ولابد أن يكون للأسر المصرية دورها في مواجهة هذه الأزمة، مؤكدا أن نجاح مصر في مواجهة الأزمة السكانية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها عدم التأثير السلبي للزيادة السكانية على مشروعات التنمية التي تتم على أرض مصر وتحقيق نجاحات كبيرة فيما يتم من تطوير وتحديث داخل منظومتي الصحة والتعليم.



وأكد أن ملف السكان والزيادة السكانية من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل كل التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، مطالبا جميع المؤسسات بالدولة مساندة ودعم جهود الحكومة لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة.



وأعرب عن ثقته التامة في أن هذا المؤتمر سيكون له دوره في الخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، مؤكدا أهمية المؤتمر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في مختلف المشروعات الصحية والدوائية التي تتم داخل مصر.