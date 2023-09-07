

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي للمرة الـ 47 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الأميركي تايلور فريتز المصنف تاسعا 6-1 و6-4 و6-4 أمس الأول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع لـ «غراند سلام».



ويواصل ديوكوفيتش مساعيه لرفع عدد انتصاراته في البطولات الكبرى إلى 24 لقبا، حيث سيواجه في نصف النهائي أميركيا آخر، هو الفائز بين فرانسيس تيافو العاشر واللاعب الصاعد بقوة بن شيلتون.



وقال ديوكوفيتش (33 عاما) الذي حطم الرقم القياسي الذي يتشاركه مع الأسطورة السويسري روجيه فيدرر كأكثر من خاض الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى: «هي فرصة كبيرة في كل مرة أخرج فيها إلى الملعب في هذه السن، في هذه المرحلة من حياتي»، مضيفا لا أعرف عدد الفرص التي سأحصل عليها، لذا أحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان.



وتأهل ديوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي في نيويورك للمرة الـ 13 في مسيرته، علما انه فاز في جميع مبارياته الـ 12 بمواجهة لاعبين أميركيين.



كما حقق الصربي فوزه الثامن من أصل ثماني مواجهات مع فريتز.



ولدى السيدات، بلغت الأميركية الشابة كوكو غوف أول نصف نهائي في مسيرتها، بفوزها الساحق على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6-0 و6-2.



وفرضت الأميركية المصنفة سادسة عالميا هيمنتها على منافستها، المتوجة بلقب رولان غاروس عام 2017 والتي كانت أخرجت في ثمن النهائي حاملة اللقب الپولندية إيغا شفيونتيك، منذ البداية حتى النهاية، واحتاجت إلى ساعة و8 دقائق لتخرج فائزة.



وقالت غوف بعد الفوز: «إنه أمر رائع، أنا سعيدة للغاية، لقد خسرت العام الماضي في دور ثمن النهائي، لذا أردت هذا العام أن أقدم أداء أفضل، لكن الطريق لم ينته بعد».



من ناحيتها، تذمرت أوستابينكو المصنفة 20 من البرنامج المكتظ لمباريات للبطولة، وقالت «لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لي، أعتقد أنه من الصعب التعافي من تلك المباريات الليلية، لأنه بعد الفوز على المصنفة أولى عالميا، ذهبت للنوم نحو الساعة الخامسة صباحا!».