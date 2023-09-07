يسعى منتخب فرنسا إلى مواصلة مشواره المثالي والاقتراب أكثر من بلوغ نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا عندما يستضيف نظيره منتخب أيرلندا اليوم ضمن المرحلة الخامسة من التصفيات.



وحقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن بأربعة انتصارات متتالية، حيث يتصدر منتخب «الديوك» المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق ست نقاط عن مطاردتها المباشرة اليونان التي لعبت ثلاث مباريات فقط، الذي بدوره يحل ضيفا على المنتخب الهولندي اليوم.



وفي المجموعة ذاتها، تسعى هولندا الرابعة (3 نقاط من مباراتين) الى مواصلة صحوتها وإنعاش آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة عندما تستضيف اليونان الثانية (6 نقاط).



وتلقت هولندا خسارة مذلة أمام فرنسا 0-4 في بداية التصفيات قبل أن تضمد جراحها بفوز كبير على ضيفتها جبل طارق المتواضعة 3-0.



وقد أبدى المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، رغبته في ظهور فريقه أكثر قوة قبل مباراتي اليونان وأيرلندا في التصفيات، لتجاوز سلسلة النتائج السلبية في الفترة التي تولى فيها المسؤولية، وأبرزها الخسارة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال: «هناك أجواء جيدة للغاية بين اللاعبين، لكن يجب أن يكونوا أكثر صرامة مع بعضهم البعض عندما يتعلق الأمر بتصحيح الأخطاء، إنها مسألة تواصل»، مضيفا: أتمنى أن يدرك لاعبو فريقي أهمية هذه المباريات التأهيلية، سنغير العديد من الأشياء عندما يتعلق الأمر بالضغط على منافسينا، لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن الأهداف التي استقبلناها، لكنني واثق من أن كل شيء سيسير على ما يرام أمام اليونان.



كما ستقام مساء اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات «يورو 2024»، من بينها، يستضيف كازاخستان نظيره فنلندا، وتلعب صربيا مع المجر، فيما يحل منتخب سان مارينو ضيفا على نظيره سان مارينو، ويلتقي منتخب التشيك مع ألبانيا، وسلوفينيا وأيرلندا الشمالية.