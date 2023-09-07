«المواصلات»: عملية الربط مع «الداخلية» تمت بشكل سلس دون عراقيل



بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة قبل مغادرة البلاد، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة العدل قبل مغادرة البلاد ابتداء من اليوم الخميس. وأضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد أيا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق «سهل».



ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.



من جانب آخر، كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن انه تم الربط الآلي مع وزارة الداخلية لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الوافدين.



وقال المجرن، في تصريح صحافي بعد التنسيق مع وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، انه تم الانتهاء من عملية الربط الآلي بين الوزارتين.



وبين ان عملية الربط بين الوزارتين تمت في شكل سلس دون وجود عراقيل أو عقبات تعطل الربط بين الجهتين كما أنها أنجزت في وقت قياسي.



وأكد انه بعد تفعيل عملية الربط مع وزارة الداخلية يكون قرار تحصيل مستحقات ومديونيات الوزارة للوافدين المغادرين قد دخل حيز التنفيذ وعلية يتوجب على المشتركين المستفيدين من الخدمات المقدمة ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات ماليه للوزارة قبل إنهاء إجراءات السفر حتى لا تتعطل إجراءات سفرهم. وأكد المجرن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بحث الجهات الحكومية على تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع.



واردف انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بتسهيل إجراءات تحصيل المستحقات في مطار الكويت الدولي تم افتتاح مكتب خدمة العملاء لتحصيل المستحقات المترتبة على الوافدين نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين (الوافدين) في مطار الكويت الدولي T1 والذي سيعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع «كي.نت». وفي ختام التصريح، أشاد المجرن بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها المختصون في الوزارتين لإتمام عملية الربط بين الوزارتين والتي تم من خلالها الربط بشكل انسيابي دون وجود عراقيل.



وفي السياق نفسه، نشر حساب مركز التواصل الحكومي المستحقات الواجب تسديدها قبل مغادرة الأجانب البلاد، وتشمل هذه المستحقات:



- دفع المخالفات المرورية المسجلة على الأجانب قبل المغادرة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو مطار الكويت الدولي أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية.



- دفع المستحقات المالية والمديونيات لوزارة المواصلات على الأجانب قبل المغادرة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو مراجعة الوزارة أو عبر تطبيق سهل. - دفع فواتير الكهرباء والماء على الأجانب قبل المغادرة، وذلك عبر تطبيق سهل أو تطبيق MEW-PAY ومكتب خدمة العملاء في مطار الكويت T4.