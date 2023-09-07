

أعلن وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي استكمال كل الاستعدادات لبدء الموسم التدريبي (2023/2024)، ونقل إلى رجال الحرس الوطني تحيات القيادة ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، جاء ذلك خلال اجتماع حضره قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد، والمعاون للإسناد الإداري اللواء م.عصام نايف عصام وكبار القادة والضباط.



وأكد وكيل الحرس الوطني أن القيادة تولي التدريب أهمية كبيرة، بهدف الارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءته العسكرية والإدارية والفنية وأداء مهامه في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن ومساندة أجهزة الدولة بالتعاون مع إخوانهم في الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام.



وأوضـــح أن الموســـم التدريبي للحرس الوطني (2024-2023) حـافـــــــل بالدورات التدريبية المتنوعة والبيانات العملية، والتمارين المشتركة، وتدريبات الرماية والتي تعقد داخل الحرس الوطني أو يتم تنظيمها بالتعاون مع المؤسسات العسكرية في الداخل أو في الدول الشقيقة والصديقة تنفـيــذا لـبـروتوكـــولات واتفاقيات التعاون المبرمة مع هذه الجهات، حتى يتسنى لهم أداء مهامهم على أكمل وجه.



وشدد وكيل الحرس الوطني على الجاهزية التامة لقوات الحرس الوطني لتفعيل خطة الأمطار بغرض الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة خلال موسم الأمطار القادم، مضيفا أن الحرس الوطني لديه آليات ومعدات حديثة جاهزة لمواجهة حالات الطوارئ في حال تعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة.



ودعا وكيل الحرس الوطني الجميع إلى بذل الجهود اللازمة لإنجاح الموسم التدريبي وتحقيق النتائج المرجوة منه لتطوير العمل في الحرس الوطني.