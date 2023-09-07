عاطف رمضان



قال رئيس فريق إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع السكنية م.مشعل العتيبي إن المؤسسة تمكنت من إيصال التيار الكهربائي لـ 40 مبنى في مدينة المطلاع السكنية، مشيرا إلى أن هذه المباني منها مساجد وبلدية ومستوصف وإسعاف ومخفر وخدمة مواطن ومدرستان ابتدائيتان وروضة وفرع غاز ومحلات تجارية.



وأضاف العتيبي في تصريح صحافي أن ذلك يأتي استكمالا للالتزامات التعاقدية للمؤسسة تجاه عقودها ومتعهدي العقود وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتسريع وتيرة إنجاز وتسليم المباني الخدمية في مدينة المطلاع للوزارات والجهات الحكومية لتشغيلها للمواطنين والتي تحظى بمتابعة حثيثة من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي.



وأشار الى انه جار استكمال بقية المباني والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتسليم هذه المباني وتشغيلها، مؤكدا استعداد المؤسسة لتلبية أي خطط او طلبات لديهم للاستعجال في فتح وتشغيل مبانيهم الحكومية، معربا عن شكره لقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لجهودهم التي بذلوها والتي نتج عنها إيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم الحكومية في الضواحي من N6 الى N11 والمباني العامة حتى الآن.