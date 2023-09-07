يمتلك مئات الملايين من الأشخاص حول العالم شكلا من أشكال مقتنيات العملات المشفرة، سواء كان ذلك بعملة بيتكوين أو إحدى العملات الرقمية العديدة الأخرى، حيث يستخدم 425 مليون شخص العملات المشفرة، وفقا لتقرير الثروة المشفرة الصادر عن شركة «Henley & Partners»، والذي أصدرته شركة استشارات الهجرة الاستثمارية.



وربما لم تعد العملات المشفرة تزدهر بنفس الطريقة التي كانت عليها في ذروة شعبيتها، لكنها تظل استثمارا شائعا للغاية. وعلى سبيل المثال، استثمر فيها أكثر من نصف جيل ما بعد الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما)، حسبما أظهر تقرير صادر عن معهد «CFA» ومؤسسة تعليم المستثمرين التابعة لهيئة تنظيم الصناعة المالية في وقت سابق من هذا العام.



ومع ذلك، فإن 75% من الأميركيين غير متأكدين من أن الاستثمار في العملات المشفرة أو تداولها أو استخدامها آمن حاليا أو أنه يمكنهم الاعتماد على الأدوات المتاحة حاليا للقيام بذلك، حسبما وجد استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث في أبريل. وقال 45% ممن شملهم الاستطلاع أيضا إن استثماراتهم لم تحقق النجاح الذي كانوا يعتقدونه، وأشار 15% فقط إلى أنها تجاوزت التوقعات.



ولكن يبدو أن البعض قد حقق نجاحا أكبر في مجال العملات المشفرة، ولديه الآن ممتلكات تبلغ قيمتها ملايين أو حتى مليارات الدولارات الأميركية، وفقا لشركة «Henley & Partners».



وكشف التقرير الصادر حديثا أن 88200 شخص لديهم أصول مشفرة بقيمة مليون دولار على الأقل - أي أقل من 1% من إجمالي مستخدمي العملات المشفرة. ونحو 40.500 منهم يحتفظون باستثماراتهم في «بيتكوين»، أي أقل بقليل من 46% من الإجمالي.



عدد أقل بكثير من الأشخاص يطلق عليهم اسم «أصحاب الملايين» الذين لديهم ممتلكات من العملات المشفرة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار. ولا يوجد سوى 182 مستثمرا من هؤلاء المستثمرين، حيث تم الإبلاغ عن أن 78 منهم يركزون على «بيتكوين».



بينما لدى 22 شخصا ممتلكات من العملات المشفرة بقيمة لا تقل عن مليار دولار، 6 منهم يحتفظون باستثماراتهم في عملة بيتكوين، وهي نسبة أقل بكثير من تلك الموجودة بين أصحاب الملايين وأصحاب مئات الملايين في مجال العملات المشفرة، وللمقارنة، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، في وقت كتابة التقرير 1.18 تريليون دولار.