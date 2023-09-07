القاهرة - ناهد إمام



أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن الاستعداد لتنظيم فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، ومن المتوقع أن يفتتح سفيرنا لدى القاهرة ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم الغانم، فعاليات الأسبوع.



في هذا السياق، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، إن الأسبوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة كويتية ومصرية كبيرة في قطاعات مختلفة منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، ما يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.



وأشار إلى عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين في الكويت ومصر في إطار الاستعدادات لعقد ذلك الحدث السنوي الكبير، والذي يعكس التقدم والازدهار بمختلف المجالات، في الكويت ومصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية في السنوات الماضية.