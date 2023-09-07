نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في أوپيك +.



ونقلت الوكالة عن بوتين: «التوافق مع ولي العهد السعودي على أن خفض إنتاج النفط يساعد على استقرار السوق». وأشاد بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمستوى العالي للتنسيق في أوپيك +.



ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الثلاثاء، عن أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة أشهر أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.



وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري، وبين المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية تلقى موقع «العربية نت» نسخة منه.



كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.



وفي ذات السياق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مؤكدا أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، حسبما تكون عليه الأوضاع في الأسواق العالمية.