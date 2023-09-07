القاهرة - مفرح الشمري

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شهد اليوم الرابع لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 30، ثلاثة عروض في المسابقة الرسمية للمهرجان قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وعرض مشترك بين سورية وألمانيا، فعلى خشبة مسرح السلام عرضت المسرحية السورية- الألمانية «تابو» للمخرج محمد ديبان، وهو من نوعية العروض الراقصة، وتقوم رؤيته الأساسية على أننا لا نزال غارقين في المحظورات التي نخشى الاقتراب منها أو التحدث عنها، رغم الحداثة الذي نعيشها، حيث لكل منا «تابو» خاص يعيش معه، يخشى الإفصاح عنه ويحاول دائما الابتعاد عنه.



يتفرد العرض بتوظيفه لعدد كبير من المهارات الجمالية المتنوعة، وذلك عبر خطوات متسارعة وأجساد متشابكة وحركات متتابعة متقنة تفاعل معها الجمهور.



واحتضن مسرح السامر، العرض الإماراتي «قائمة الخديج» لفرقة كلباء للمسرح، تصدى لإخراجه: عبدالرحمن الملا، ومن تأليف: علي جمال، وتمثيل: محمد جمعة علي، عادل سبيت، عبير الجسمي، غريبة القايدي، سامية تاسفاروت.



تناقش المسرحية فكرة نشأة الإنسان منذ وجوده كخديج في بطن أمه حتى يخرج الى الدنيا فيصطدم بالواقع، على الرغم من انه وضع له قائمة يريد تحقيقها ولكن لا يستطيع أن يطبقها حتى باختيار اسمه، وذلك بطابع كوميدي كاريكاتيري ساخر، وحمل العرض الكثير من الإسقاطات، ولكن رؤيته الاخراجية كانت تريد بعض التكثيف، بالإضافة الى اضاءته التي لم تكن متماشية مع أحداثه على الرغم من الجهد المبذول من بطل العمل محمد جمعة علي ولكن «يد واحدة لا تصفق»!



وفي مسرح البالون، قدمت أكاديمية المسرح في روما- ايطاليا عرضها «APNEA»، إخراج فابيو امودي وجورجيا سيري، وهو عرض أداء حركي، يعتمد على حركة الممثلين الجماعية، ويعد الجزء الأخير من مشروع المسرحية الثلاثية «انقراض البشر» للمخرج فابيو امودي وطلبته بأكاديمية المسرح في روما.



وتدور أحداث العرض حول مملكتين من البشرية، الأولى فقدت معنى كلمة الحب بشكل لا يمكن استرداده، وهو يسقط نحو الانقراض، والثاني يعيش في تناغم وسلام، وتصطدم حماقة البشر بالحب الذي أظهرته المخلوقات البحرية.