عدنان: «العين على الأبيض في البطولة العربية».. والسهو: الروح المعنوية عالية



هادي العنزي



بحضور جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت تدريباته اليومية على فترتين ضمن مرحلة الإعداد الأولى، تحضيرا للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا، إذ يمثل كرة السلة الكويتية ناديا الكويت والقادسية، وتختتم مرحلة الإعداد الأولى بمباراتين وديتين مع المنامة البحريني يومي 8 و11 الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية لإعداد بطل العرب يوم الخميس 14 الجاري في العاصمة الصربية بلغراد، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يتوجه بعدها «الأبيض» إلى قطر مباشرة للدفاع عن لقبه.



وفي هذا الصدد، ذكر لاعب منتخبنا الوطني والكويت حمد عدنان أن تحضيرات الفريق تسير وفق البرنامج المعد من قبل المدرب الألماني بيتر شومرز، وقال لـ «الأنباء»: «نتدرب على فترتين صباحية ومسائية، للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة رغم قصر فترة الإعداد نسبيا، ونأمل أن يتحقق الانسجام المطلوب بين اللاعبين وخاصة الجدد منهم، قبل بدء البطولة بوقت كاف، والجميع يجتهد قدر استطاعته». وذكر أن المنافسة ستكون صعبة بين أبطال العرب في قطر، مضيفا «العميد» سيكون محل تركيز من قبل جميع المنافسين، ولكن نحن بدورنا سوف نسعى إلى الدفاع عن اللقب العربي، ولعل مشاركة منتخبي مصر ولبنان في كأس العالم يمنحهما جاهزية فنية وبدنية أكبر من غيرهم، ولكن تبقى للبطولة العربية حساباتها الخاصة.



من جهته، ذكر اللاعب سهو السهو أن المنافسة ستكون صعبة بين الفرق الخليجية وفريقي مصر ولبنان، نظرا لتطور مستواهما الفني. وقال لـ «الأنباء»: «نأمل المحافظة على لقب العرب للموسم الثاني تواليا، رغم المنافسة القوية المتوقعة من العديد من الفرق المشاركة، لكن يبقى الكويت مرشحا كبيرا للمحافظة على اللقب للموسم الثاني تواليا».



وأشار إلى أن الروح المعنوية عالية لدى جميع اللاعبين، وهذا ما نلاحظه بشكل كبير في التدريبات اليومية، مضيفا: سوف يكون لمعسكر صربيا دور كبير في الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة، خاصة أن الفريق سوف يلعب عددا من المباريات الودية مع فرق قوية هناك.