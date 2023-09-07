هادي العنزي



اضطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية إلى إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان من المزمع إقامته في إمارة الشارقة بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، وذلك نزولا عند رغبة العديد من لاعبي الفريق الذي أجبرتهم ظروفهم الخاصة عن الاعتذار عن مرافقة «السماوي». من جانبه، أكد نائب رئيس جهاز الكرة في السالمية يوسف الجاسم ان الجهازين الفني والإداري تفهما الوضع الخاص باللاعبين، خاصة أن الموسم الدراسي على الأبواب، بالإضافة إلى ارتباط عدد بعملهم، فضلا عن مشاركة 4 لاعبين مع المنتخب الأولمبي، وعليه فقد تقرر إلغاء المعسكر، واستبداله بإقامة 3 مباريات ودية مع فرق الصليبخات واليرموك والقادسية، بالإضافة إلى التدريبات اليومية بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان.



وفي سياق متصل، انضم لاعب الكويت والنصر ومنتخبنا الوطني السابق فهد العنزي إلى «السماوي».



ويأتي انضمام العنزي إلى الفريق تتويجا للصفقات العديدة التي قام بها الجهاز الإداري للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أتم تعاقده مع 10 لاعبين محليين هم: عثمان الدوسري، فهد العنيزان، سعود الجناعي، معاذ الظفيري، فهد صباح، معاذ الاصيمع، زيد زكريا، حسن العنزي وعبدالمحسن التركماني.