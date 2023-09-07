عبدالعزيز جاسم



قال رئيس جهاز الكرة في نادي كاظمة د.فايز النصار إن النادي تواصل مع اتحاد الكرة بشأن خبر عقوبة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي سيرجيو فارياس، مؤكدا أن الاتحاد لم يصله أي كتاب رسمي بذلك بعد نشر المركز الإعلامي لنادي الهلال السوداني خبرا عن فارياس يوضح فيه أن اتحاد الكرة أوقف المدرب عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعدم سداد رسوم القضية بين الطرفين. وأوضح النصار أنه تواصل مع المدرب فارياس الذي أكد له أنه هو من يطالب الهلال السوداني بمستحقات 3 أشهر وليس العكس، مبديا استغرابه لأنه ولأول مرة يشاهد نادي يطالب مدربا بمستحقات مالية. ولفت النصار في الوقت نفسه، إلى انه وفي حال كان القرار صحيحا فسوف يقوم النادي بالبحث عن مدرب آخر، فنحن نحترم القانون؛ لذلك نعمل على تجهيز الخطة البديلة في حال كان القرار المنسوب إلى «فيفا» صحيحا.