دق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ناقوس الخطر، محذرا من أن «الانهيار المناخي قد بدأ»، وذلك تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، أن هذا الصيف شهد أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ.



وقال غوتيريش: «المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض».



وأضاف في بيان: «كوكبنا شهد موسم غليان- الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق. لقد بدأ انهيار المناخ».



وذكر المرصد أن «الموسم المؤلف من أشهر يونيو ويوليو وأغطس 2023» الموازي للصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي «كان بأشواط الأكثر حرا على الإطلاق المسجل في العالم مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16.77 درجة مئوية»، بارتفاع بواقع 0.66 فوق متوسط الفترة 1991-2020 والتي شهدت ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بسبب ظاهرة الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري، وأعلى بصورة كبيرة من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال عام 2019 وبلغ 16.48 درجة مئوية.



وقالت سامنثا بورغس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي لوكالة فرانس برس «نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا..الذي عرفته البشرية».



وأوضح المرصد أن يوليو 2023 كان أكثر الأشهر حرا الإطلاق وحل أغسطس في المرتبة الثانية.