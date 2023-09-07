ليلى الشافعي



قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر المبارك ان الحملة التي اطلقتها الجمعية أول من أمس في مول العاصمة بعنوان «حقيبتي المدرسية» لاقت تفاعلا طيبا من المحسنين بكل شرائحهم.



وأضاف المبارك ان الفعالية جاءت على هامش الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، حيث تهدف الجمعية من خلاله إلى ادخال الفرحة والسرور على الطلبة المحتاجين من أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة، معربا عن شكره لمول العاصمة الذي استضاف الفعالية ولوسائل الإعلام المختلفة التي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح هذه الفعالية ووصولها لكل فعاليات المجتمع.



وأوضح أن هذه الفعالية تهدف إلى إهداء أكثر من 1000 حقيبة مدرسية للطلبة المحتاجين من المسجلين في قوائم الجمعية ولهم اتصال مباشر معها، مبينا أن تكلفة الحقيبة مع ملحقاتها وقرطاسيتها والمواد التعليمية والملابس 35 دينارا، وذلك استعدادا للعودة للمدارس، مبينا ان الجمعية استعدت بإعداد الحقيبة المدرسية التي تشتمل على القرطاسية المختلفة واحتياجات المدرسة الأخرى، وذلك لدعم الطلبة المحتاجين، علما أنه سيتم توزيع الحقيبة المدرسية مع بداية الفصل الدراسي.



وعدد المشاريع التي تقوم بها الجمعية لمصلحة الطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المتعففة والمحتاجة ومنها مشروع حقيبتي ومشروع دعم الطلبة بالرسوم المدرسية للمعسرين، كما يتم بالتعاون مع المدارس التي يلتحق بها الطلبة المحتاجون، لافتا الى ان الهدف من هذه البرامج والمشاريع التخفيف عن الأسر المسجلة بالجمعية بتوفير المستلزمات الدراسية لأبنائها الطلبة.