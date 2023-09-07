ثمّن رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر خطوة وزارة الداخلية بإطلاق تطبيق «راصد» في مرحلته الأولى بهدف تحويل المخالفات المرورية من ورقية إلى الكترونية، والتي تصل للمخالف فورا عبر تطبيق «سهل»، مؤكدا أهمية هذه الخطوة للحد من أخطاء العنصر البشري، لاسيما تطوير منظومة المرور والاعتماد على الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات وحوادث الطرق كما هو معمول في معظم البلدان المتقدمة مروريا والتي تنعكس ايجابا إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية في البلاد.



وقال المطر في تصريح صحافي ان رصد المخالفات إلكترونيا على الطرقات خطوة مهمة في منظومة المرور وسيسهم في الحد من الأخطاء البشرية في تدوين المخالفات أو تقليل تدخل رجال المرور من توقيع مخالفات على سائقي السيارات اثناء القيادة ولرصد المخالفات وإرسالها لقاعدة بيانات، بما يحقق المزيد من الشفافية ولإحكام عملية تقييد المخالفات المرورية والحد من المستهترين والمخالفين بشكل فوري لتنظيم عملية المرور.



وأوضح أن هذه الخطوة سيكون لها الصدى في تفعيل نظام «النقاط المرورية» بشكل أفضل، حيث ان خصم النقاط من السائق نظام ردع للعنصر البشرى لمنع من ارتكاب المخالفات والحد من الحوادث المرورية.