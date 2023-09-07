محمد راتب



أكد رئيس جمعية الوفرة السكنية عمر خليفة الديحاني، أنه انطلاقا من حرص مجلس الإدارة على التخفيف عن كاهل المساهمين في بداية العام الدراسي، تم إطلاق أكبر مهرجان للعودة للمدارس، حيث يتم البيع بسعر التكلفة كما تمت إضافة رصيد مشتريات بقيمة 20 دينارا لمساهمينا حاملي كرت العائلة مع خصم إضافي 20% على مجمل الفاتورة.



وقال الديحاني في تصريح صحافي إنه ولبعد المنطقة عن منافذ البيع، تم استقطاب شركة النصر الرياضي في معرض العودة للمدارس لتوفير كل الاحتياجات من الملابس الجاهزة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على دعم المشاريع المنزلية، حيث كان لهم نصيب من هذا المعرض المميز وتم توفير أكثر من 20 بوثا لمساهمينا لعرض منتجاتهم بسعر رمزي دعما للأسر المنتجة في مدينة الوفرة السكنية.



وشدد على أهمية قرب مجلس الإدارة من المساهمين وأهالي المنطقة والاستماع الدائم لمقترحاتهم لتلبية رغباتهم وكل ما يستطيع مجلس الإدارة توفيره لهم، مبشرا الأهالي ومساهمي الجمعية بالمزيد من الفعاليات والأنشطة المميزة في قادم الأيام.