

توقع تقرير حديث لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تراجع إصدار الصكوك العالمية بنسبة 10% لتصل إلى 160 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 178 مليار دولار عام 2022، وذلك بفعل تحسن ميزانيات الدول الناشطة في هذه الإصدارات ومنها دول الخليج وجنوب شرق آسيا.



ورجحت الوكالة أن يتم إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 80 و90 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من نشاط السوق في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى أحجام إصدارات مستدامة قوية من المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن أحجام إصدارات الصكوك انخفضت 28% في النصف الأول من 2023 إلى 66 مليار دولار، مقابل 92 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.



وتتوقع الوكالة تراجع إصدارات الصكوك العالمية للعام الثالث على التوالي، بعد بلوغ ذروتها في عام 2020 عند 205 مليارات دولار، مع احتفاظ سوق الصكوك بإمكانات النمو الكبيرة في الأعوام المقبلة المقبلة، بجانب استمرار القوة الماليزية على مستوى إصدارات الصكوك العالمية، إضافة إلى استمرار الشركات الماليزية الكبرى في الحصول على التمويلات والاستثمارات من سوق الصكوك.



من جانب آخر، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي إلى 1.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 1.1%. وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو للعام المقبل عند 1%، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستشكل عامل كبح على الاقتصاد.



كما أبقت الوكالة على توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي عند 5%، لكنها خفضت توقعات نموه في العام المقبل إلى 4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5%.