

أحمد مغربي



كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة عن تنفيذه لخمس ملاحظات على القطاع النفطي كان لها الأثر الايجابي في الحد من الهدر المالي بقيمة اجمالية تقدر بنحو 635 مليون دولار.



وجاء في التقرير ان ملاحظة ديوان المحاسبة على مؤسسة البترول الكويتية تلخصت في استمرار ارتفاع مخاطر السيولة لدى المؤسسة وعليه فإن الأثر الإيجابي لملاحظة الديوان تمثلت في تحصيل المؤسسة لما قيمته 600 مليون دولار من احدى شركاتها التابعة.



وتناول التقرير ملاحظاته على شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تمثلت في الملاحظات المتعلقة بالشركة الكويتية - الفيتنامية للبتروكيماويات، وعليه تم تحقيق اثر ايجابي في اعتماد توزيع ارباح بنحو 4 ملايين دولار وتحصيل ما قيمته 2.5 مليون دولار.



اما ثانية الملاحظات على شركة صناعة الكيماويات فتمثلت في سداد القيمة الايجارية الخاصة بأراضي مصانع الاكسدة بمنطقة الشعيبة بالزيادة بما يخالف المادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2016، وعليه تم اثبات ما قيمته 895 الف دينار رصيدا مستحقا لصالح الشركة.



اما الملاحظات التي تم تسجيلها على شركة ناقلات النفط الكويتية فتمثلت في استمرار عدم الانتهاء من تقدير قيمة المطالبات التأمينية لبعض حوادث الناقلات وكان لها الاثر الايجابي في تسوية بعض المطالبات وتحصيل 4.45 ملايين دولار، فيما تمثلت الملاحظة الثانية على الشركة في عدم تحصيل بعض الفواتير الشهرية لخدمات الامن بمجمع القطاع النفطي وعليه كان لملاحظات ديوان المحاسبة الاثر الايجابي في تحصيل ما قيمته 9.42 ملايين دينار.