عزز الاتفاق السعودي صفوفه بضم الجناح الجامايكي ديماراي غراي من إيفرتون بعقد حتى 2027.



وقال بيان النادي السعودي: «أتمت إدارة نادي الاتفاق برئاسة الأستاذ سامر المسحل تعاقدها مع لاعب الوسط الجامايكي ديماراي غراي ليدعم فارس الدهناء لمدة 4 مواسم، قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي»، كاشفا عن أن ابن الـ 27 عاما سيلتحق بالفريق بعد اتمام واجبه مع المنتخب الجامايكي الذي يخوض مباراتين في دوري أمم كونكاكاف ضد هندوراس وهايتي.



بدوره، قال إيفرتون إنه «باع ديماراي غراي لفريق الاتفاق في انتقال دائم» من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.



ولعب غراي الذي يحمل الجنسية الإنجليزية أيضا ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية بين 2014 و2019 قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجامايكي الأول في بداية الصيف الحالي، مع إيفرتون منذ صيف 2022 وخاض معه 75 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 12 هدفا بحسب بيان النادي.



وسيلعب غراي في الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد وبجانب الوافدين الجدد الآخرين الإنجليزي جوردان هندرسون من ليفربول والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي من ليون ولاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم من باريس سان جرمان والمدافع الاسكتلندي جاك هندري من بروج البلجيكي.



وبدأ الاتفاق الموسم الجديد من الدوري السعودي بثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة ليحتل المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.