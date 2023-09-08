احتفى نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز بالنجم الجديد لفريق ريال مدريد لكرة القدم، الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، عقب تأهله إلى المربع الذهبي لبطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.



وتفاعل ألكاراز المصنف الأول على العالم مع فوزه على البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف فجر أمس في دور الثمانية، عبر اقتباس طريقة احتفال بيلينغهام بفتح ذراعيه.



ونشر ألكاراز صورة على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «معلقا عليها بالقول (أهلا جود)».



ورد بيلينغهام على ألكاراز بالقول «يا لك من ماكينة.. واصل التقدم يا زميلي».



وأكمل ألكاراز المصنف الأول عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي، بفوزه الثمين 6-3 و6-2 و6-4 على زفيريف.



وكان دانييل مدفيديف بلغ الدور نصف النهائي بعد الفوز على أندريه روبليف المصنف الثامن بنتيجة 6-4 و6-3 و6-4 في طقس حار ووصول درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، ولم يكن سعيدا باللعب في هذه الظروف.



ولدى السيدات، أكملت الأميركية ماديسون كيز عقد المتأهلات إلى الدور نصف النهائي بفوزها الثمين 6-1 و6-4 على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.



وضربت كيز المصنفة السابعة عشرة موعدا في المربع الذهبي مع البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة والمرشحة الأولى للقب حاليا بعد خروج الپولندية إيغا شواتيك المصنفة الأولى من الدور الرابع للبطولة.



وكانت سابالينكا وصلت إلى الدور نصف النهائي بفوز كبير 6-1 و6-4 على الصينية كينوين تشينغ.