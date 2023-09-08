بيروت - أحمد عز الدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا الذي وضع رئيس المجلس في أجواء المشاريع الإنسانية التي تدعمها الأمم المتحدة في لبنان.



كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي الذي قال: لا يمكن ان نتجاوز مسألة رئيسية وهي انتخاب رئيس الجمهورية ولكن أيضا يجب ألا ننسى أنه بالأمس القريب قام الموفد الأميركي الذي زار لبنان وعبر عن فرح أكيد بالاستقرار الذي يجب ان يتوافر لتأمين الاستثمار سواء في الحقول البحرية او بإظهار الحدود البرية، هذا الامر في غاية الأهمية كي يشكل المدخل الذي يجب ان يكون الدافع الرئيسي لأنه في نهاية الأمر المسألة الحوارية في البلد هي مسألة رئيسية خلافا لكل ما يقال أن انتخاب الرئيس هي مسألة تصويت أو هي ليست مسألة تقنية لأن الانقسامات بالبلد كانت موجودة أثناء وجود رؤساء جمهوريات وبعد غيابهم، والمدخل الطبيعي لإجراء الحوار هو مجلس النواب الذي تحول بعد اتفاق الطائف الى مركز الحوار الدائم بين اللبنانيين.



وأضاف: يجب ان تدفع الامور باتجاه الحوار ولابد من التوجه بتحية للبطريرك بشارة الراعي الذي من موقعه كممثل لصرح البطريركي في بكركي على حضانتة فكرة الحوار والدفع به الى الأمام والى جميع السادة النواب الذين يحاولون إنقاذ البلد من براثن الفراغ واستمراره ومسألة التآمر على فكرة وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، لذلك اعتقد ان الرئيس بري يعمل جاهدا من اجل تحقيق هذا الهدف وهو على الطريق سائر وان غدا لناظره قريب.



كما استقبل ايضا وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيس الحزب الوزير السابق اسعد حردان، وقدم الوفد للرئيس نبيه بري كتابا بعنوان سناء محيدلي الأيقونة (عضو في الحزب القومي فجرت نفسها بموقع اسرائيلي ابان احتلاله للبنان)، وقال حردان: الزيارة كي نؤكد على الموقف السليم بالدعوة للحوار الذي اعلن عنه الرئيس بري. ‏