أطلقت جمعية السالمية التعاونية يوم الأربعاء السلة المدرسية لمساهميها ومهرجان القرطاسية بالجمعية.



وقال رئيس اللجنة المالية والإدارية في الجمعية حامد وحيد المرشاد في تصريح صحافي أمس ان المهرجان يوفر أحدث المنتجات وأشهر الماركات واللوازم المدرسية، من قرطاسية وحقائب مدرسية وكل ما يحتاج اليه الطالب، مع أحدث العروض التسويقية والخصومات الكبرى، والبيع بأسعار تنافسية، مبينا انها ستستقطب المساهمين وأبناء المنطقة.

وأضاف المرشاد ان المهرجان سيتضمن تقديم «سلة السالمية المدرسية للمساهمين» وبأقل الأسعار على صعيد الجمعيات في البلاد، وهو ربع دينار فقط، مؤكدا انها تشمل اهم الاحتياجات المدرسية للطالب، مبينا ان سعرها 30 دينارا، مبينا ان تسليمها سيكون ببطاقة العائلة والبطاقة المدنية الأصلية، خلال الفترة من الأربعاء حتى الأحد، في قسم المساهمين.

وأكد ان هذه المهرجانات التسويقية تزداد تطورا وشمولية عاما بعد عام، حيث يسعى مجلس الإدارة إلى ان تكون مناسبة وشاملة وبأفكار مبتكرة، لتلبية حاجات المساهمين ورواد الجمعية والسعي والاجتهاد والطموح، للاستمرار في مسيرة النجاح التي تميزت بها التعاونية.