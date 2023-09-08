أعلنت وزارة المالية أمس أن وزير المالية فهد الجارالله وجه إدارة عقود أملاك الدولة بإنذار مستغلي الشاليهات المتخلفين عن سداد رسوم حقوق الانتفاع لأكثر من سنتين وعددهم (281 شاليها وقطعة أرض)، حتى 31 مارس 2023 بمبلغ 3.83 ملايين دينار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والقوانين والقرارات الوزارية الأخرى ذات الصلة.



وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن ترخيص استغلال الشاليهات يعتبر سنويا ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة، وفي حال عدم الالتزام ببنود وشروط الترخيص يسحب الشاليه بعد تطبيق الإجراءات القانونية، ويعرض بالمزاد العلني.