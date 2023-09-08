يبدو ان المنزل الوحيد الذي امتلكته النجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو في طريقه إلى الهدم، خلافا لمنازل نجوم كبار سعى الكثيرون لامتلاكها أو تحويلها الى متاحف تحيي ذكرى أصحابها.



غير ان هذا ليس حال مالك منزل مارلين مونرو الجديد، فقد قالت صحيفة نيويورك بوست إن المالك «المجهول» تقدم بطلب لهدم لمنزل، وقد وافقت مصلحة لوس انجيليس لسلامة المباني على الاطلاع على خطة الهدم. غير ان المالك لم يحصل بعد على الإذن الرسمي للبدء بالهدم.



وكان مدير الاستثمارات دان لوكاس وزوجته اني جيرماين المالكان السابقان المنزل الذي يعود بناؤه للعام 1929 على الطراز الاسباني، باعا المنزل الشهر الماضي بمبلغ 8.35 ملايين دولار.



ويشغل المنزل الذي يضم 4 غرف نوم و3 حمامات مساحة 2600 قدم مربعة ويحافظ على سقفه الخشبي الأصلي وأرضياته الخشبية، التي تعيد الى الذاكرة العهد الذهبي في هوليوود.