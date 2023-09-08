يبحث منتخب البرتغال عن مواصلة بدايته الرائعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل عندما يلاقي مضيفه سلوفاكيا اليوم ضمن الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة، التي تشهد أيضا لقاءين آخرين، حيث تلعب لوكسمبورغ مع ضيفتها آيسلندا، والبوسنة والهرسك مع ليشتنشتاين.



ويتصدر رفاق كريستيانو رونالدو الترتيب برصيد 12 نقطة، محققين العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقين بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيهم سلوفاكيا.



ويسعى رونالدو لتعزيز رقميه القياسيين كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية، حيث شارك حتى الآن في 200 مباراة مع منتخب البرتغال، متفوقا بفارق 4 مباريات على نجم «الأزرق» بدر المطوع، أقرب ملاحقيه بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات الدولية، كما أحرز رونالدو 123 هدفا مع المنتخب البرتغالي حتى الآن، بفارق 14 هدفا أمام الإيراني المعتزل على دائي، صاحب المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في المباريات الدولية.



إسبانيا وطريق الانتصارات



وضمن المجموعة الأولى، يتطلع منتخب إسبانيا للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يحل ضيفا على جورجيا في الجولة الخامسة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين قبرص وضيفتها اسكتلندا.



ويتصدر منتخب اسكتلندا الترتيب برصيد 12 نقطة، ثم كل من جورجيا والنرويج صاحبا 4 نقاط في المركزين الثاني والثالث، وإسبانيا برصيد 3 نقاط من مباراتين، ثم قبرص بالمركز الخامس والأخير برصيد خال من النقاط.



وربما ستكون الفرصة مواتية أمام اللاعب الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد، لتسجيل ظهوره الأول مع «لاروخا»، الذي قرر تمثيله على حساب المنتخب المغربي.



وفي المجموعة الخامسة، يعود منتخب كرواتيا لاستئناف مشواره من جديد باستقباله لاتفيا.



وتشهد منافسات المجموعة مواجهة أخرى بين منتخبي تركيا وأرمينيا.



طموحات إيطاليا وإنجلترا



وفي مجموعة من المباريات تقام غدا السبت، تمني إنجلترا النفس بمواصلة سيطرتها على المجموعة الثالثة عندما تحل ضيفة على اوكرانيا.



ويدخل منتخب «الأسود الثلاثة» المباراة بالقوة الضاربة بقيادة أبرز الركائز الأساسية التي قادته الى نصف نهائي المونديال الأخير في قطر بينهما قائده المهاجم الجديد لبايرن ميونيخ هاري كين.



واستدعى غاريث ساوثغيت لاعب وسط الاتفاق السعودي جوردان هندرسون، وكذلك مدافع مان يونايتد هاري ماغواير ولاعب وسط مان سيتي كالفن فيليبس على الرغم من عدم الاستعانة بخدماتهما في فريقيهما منذ بداية الموسم، فيما استبعد جناح تشلسي رحيم ستيرلينغ.



وفي المجموعة ذاتها، تستهل إيطاليا مشوارها مع مدربها الجديد لوتشانو سباليتي، خليفة روبرتو مانشيني المستقيل من منصبه، برحلة صعبة لمواجهة مقدونيا الشمالية التي تسببت في حرمانه من خوض مونديال 2022.



وتسلم سباليتي، الذي ترك نابولي بعد أن قاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، المهمة في ظرفية صعبة كون منتخب بلاده يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وسيخوض مواجهتين حاسمتين ضد مقدونيا الشمالية في سكوبيي غدا السبت وأوكرانيا الثلاثاء المقبل.



كما يلعب غدا أذربيجان مع بلجيكا، وإستونيا مع السويد ضمن المجموعة السادسة، وأندورا مع بيلاروسيا، وكوسوفو مع سويسرا ضمن المجموعة التاسعة.