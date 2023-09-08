دخل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم والمغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي، ضمن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.



وأعلنت المجلة الشهيرة القائمة المبدئية للمرشحين للجائزة، على حسابها الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا)، والتي تكونت من 30 لاعبا.



وتمكن محمد صلاح من المحافظة على ظهوره ضمن القائمة المبدئية للنسخة الخامسة على التوالي، بعدما سبق أن تواجد في نسخ 2018 و2019 و2021 و2022 و2023، علما أن نسخة 2020 تم إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا خلال تلك الفترة.



وشارك صلاح في 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات موسم 2022 /2023، حيث أحرز خلالها 30 هدفا وقام بصناعة 16 تمريرة حاسمة لزملائه، ليصبح الأكثر تسجيلا للأهداف والأعلى مساهمة في هز الشباك مع الفريق.



كما تواجد ياسين بونو في القائمة بخلاف ظهوره في قائمة جائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم، بعدما قاد منتخب المغرب للتأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي، ليصبح منتخب «أسود الأطلس» أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.



كما لعب بونو أيضا دورا بارزا في تتويج فريقه السابق اشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، عقب فوزه بركلات الترجيح على روما الإيطالي في المباراة النهائية في مايو الماضي.



من جانبه، حافظ الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لفريق إنتر ميامي الأميركي، على تواجده أيضا بالقائمة المبدئية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه.



في المقابل، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، أبرز الغائبين عن القائمة وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ 20 عاما.



وتواجد في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كل من الكرواتي يوشكو غفارديول، والكاميروني أندري أونانا، الفرنسي كريم بنزيمة، والألماني جمال موسيالا، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإنجليزي بوكايو ساكا، والفرنسي راندال كولو مواني.



كما ضمت القائمة أيضا البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا، والجورجي خفيتشا كفارتسخيليا، والإيطالي نيكولو باريلا، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، والبرتغالي روبن دياز، والنرويجي إيرلينغ هالاند، ومواطنه مارتن أوديغارد، والألماني إيلكاي غوندوغان، والمغربي ياسين بونو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



كما شملت القائمة أيضا الإسباني رودري، والفرنسي أنطوان غريزمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والپولندي روبرت ليفاندوفسكي، والكوري الجنوبي كيم مين جاي، والكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي كيليان مبابي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والإنجليزي هاري كين.