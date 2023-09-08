الدوحة - فريد عبدالباقي



وصل المحترف الإيطالي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي إلى الدوحة، من أجل استكمال التفاوض مع النادي العربي القطري حول بنود التعاقد معه، قبل الخضوع للكشف الطبي في مستشفى سبيتار تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد، ليكون بديلا للأيسلندي آرون غونارسون.



وتلقى فيراتي عدة عروض احترافية من أندية سعودية وأميركية، إلا أنه يفضل الانتقال إلى النادي القطري.



ومن المقرر أن يدفع النادي العربي 50 مليون يورو مقابل شراء عقد فيراتي من النادي الباريسي، للانضمام إلى صفوف العربي قبل غلق باب الميركاتو الصيفي 17 الجاري. هذا، وحقق المنتخب القطري الأولمبي بداية قوية في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما والمقامة حاليا في كوريا الجنوبية، حيث استطاع العنابي الأولمبي الفوز على أصحاب الأرض والجمهور المنتخب الكوري 2-0 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.



ويشارك المنتخب القطري في التصفيات، بصفة اعتبارية دون احتساب النتائج، بعدما ضمن التأهل إلى النهائيات بصفته مستضيف البطولة التي تقام في الدوحة العام المقبل.



ويخوض العنابي مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب ميانمار 9 الجاري، ويختتم دور المجموعات بلقاء قيرغيزستان يوم 12 الشهر نفسه.



إلى ذلك، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن مشاركتها بوفد يضم 180 رياضيا ورياضية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي ستقام في مدينة هانغتشو بالصين خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل.