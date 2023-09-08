يقام اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت اللقاء الأخير لمنتخب الفراعنة في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار 2023) أمام المنتخب الإثيوبي، وكان المنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد ضمن التأهل إلى النهائيات متصدرا لمجموعته برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.



ويغيب اليوم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول عن المباراة بإذن مسبق من الجهاز الفني حيث سينضم للمعسكر بعد انتهاء اللقاء للمشاركة في ودية تونس 12 الجاري.



هذا، ووافق المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي على طلب النادي الأهلي بعودة لاعبيه الثلاثة (الحارس حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل) المنضمين للمنتخب عقب ودية الفراعنة أمام منتخب روسيا للمحليين.



وصرح مدير المنتخب الأولمبي محمود حرب بأن قرار ميكالي جاء بعد التنسيق مع المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، وأن الثلاثي سينتظمون في معسكر المارد الأحمر استعدادا للموسم لمباراة السوبر الأفريقي.



يذكر أن المنتخب الأولمبي يرتبط بودية ثانية يوم 11 سبتمبر الجاري ضد روسيا أيضا ضمن معسكره في السويس.



وفي إطار آخر، قرر كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من النمسا فجر أمس الخميس، على أن يتم استئناف التدريبات الجماعية غدا السبت.