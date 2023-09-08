إنشاء هيئة خليجية لتوحيد القوانين واللوائح وتعزيز السلامة والأمان والتنافسية وتنمية القطاع السياحي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 1.58 مليون راكب.



وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للإدارة للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 22% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 28% فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 5% خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في أغسطس الماضي 774.6 ألف راكب، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 804.34 آلاف راكب، مشيرا إلى أن إجمالي عدد ركاب الترانزيت بلغ 159.79 ألف راكب بزيادة نسبتها 54% عن شهر أغسطس من العام الماضي، مضيفا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس بلغ 12819 رحلة.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، ذكر أن إجمالي حركة الشحن في شهر أغسطس بلغ نحو 17.2 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 14 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.1 ملايين كيلوغرام.



من جهة اخرى، قال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي إن إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطيران وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.



وأضاف الراجحي في تصريح لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت ممثلا عن الإدارة العامة للطيران المدني في اجتماع لجنة النقل الجوي الـ 19 للأمانة العامة لدول الخليج العربية بدبي، أن «إنشاء الهيئة الخليجية ضروري من اجل توحيد القوانين واللوائح وتعزيز السلامة والأمان والتنافسية وتنمية القطاع السياحي وتحقيق فوائد عديدة تعود بالنفع على الدول الأعضاء والمسافرين على حد سواء».



وأوضح أن الاجتماع بحث ايضا عددا من المواضيع من بينها المطالبات المالية على شركات الطيران الأجنبية بالإضافة إلى التدريب في مجال الطيران المدني ودعم وتسهيل سبل التعاون بين سلطات الطيران المدني في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج.



ولفت الراجحي الى أن التعاون الوثيق بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي له أثر بالغ في تطوير قطاع النقل الجوي في الكويت ومنطقة الخليج.



وبين اهتمام اللجنة في إسراع وإنجاز هيئة مختصة بالطيران المدني لدول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة كل العراقيل وتذليل الصعوبات لتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بإنشائها ومواجهة التكتلات العالمية والإقليمية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ومواطنيها وشركات الطيران التابعة لها.



وأشاد الراجحي بما تتمتع به الدول الأعضاء من إمكانات بشرية وفنية ومادية تخولها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة وقادرة على النهوض باقتصادات دول المنطقة بشكل عام على جميع الصعد، منها قطاع الطيران، متمنيا للجنة وأعضائها كل التوفيق لإنجاح المطلوب منها بأقرب وقت وتحقيق رؤية دول المجلس الايجابية نحو الطيران المدني بشكل عام.



يذكر أن الكويت شاركت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني في اجتماع لجنة النقل الجوي الـ 19 للأمانة العامة لدول الخليج العربية في دبي بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة جدول الأعمال المعتمد لاسيما إعداد الدراسات والخطوات لإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني والنظر في متطلبات إنجاح هذا المشروع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.