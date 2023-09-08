بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة شهيد الوطن الشهيد حمدان محمد حمدان المطيري الذي احتضنه ثرى الوطن، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياته ودوره البطولي في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائه الزكية في سبيل ترابه، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء الأبرار، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.