بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة شهيد الوطن الشهيد حمدان محمد حمدان المطيري الذي احتضنه ثرى الوطن ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.