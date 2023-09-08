twitter facebook whatsapp viber telegram email نائب وزير الخارجية ترأس اجتماعاً لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي الجمعة 2023/9/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2858 A+ A- استمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مترئسا اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال.