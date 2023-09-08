الاتحاد يدعم مطالبات مقدمي الرعاية بالقطاع الأهلي.. وسنتواصل مع «الصحة» لعرض المعوقات

عبدالكريم العبدالله

نظم اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية ملتقاه الأول أمس بحضور العديد من الأطباء وأصحاب المهن الطبية العاملين في القطاع الطبي الخاص.

وأكد رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د.عصام الصالح في كلمة له على هامش الملتقى دعمه لجميع مطالبات مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الأهلي، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة لدعم نمو القطاع الطبي الأهلي، كاشفا عن عزمه تشكيل عدة لجان في اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية تضم نخبة من الأطباء والعاملين بمجال الرعاية الصحية لوضع خارطة طريق شاملة للارتقاء بالقطاع الطبي الأهلي وحل جميع المشكلات التي تواجهه.

ولفت الصالح الى انه سيتم التواصل مع وزارة الصحة قريبا لعرض المطالبات والمعوقات التي تقف حجر عثره في تطوير القطاع الطبي الأهلي وإعادة النظر في بعض القرارات وتحسينها، وإشراك الاتحاد في إبداء الرأي بشأنها، مؤكدا مناقشة عدد من القرارات والقوانين ووضع مقترحات لتعديلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الأمة ووزارة الصحة.