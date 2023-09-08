يعقوب العوضي



فاز مرشح نادي الساحل د.جابر محمد المري بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بالتزكية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2023-2027، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الذي عقد امس الأول في مقر الاتحاد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في صباح السالم برئاسة أمين سر الاتحاد عبدالله الغرير وحضور ممثلي 10 أندية هي: الساحل، التضامن، الكويت، الفحيحيل، كاظمة، برقان، الجهراء، الصليبخات، النصر واليرموك.



من جانبه، وجه المري شكره الجزيل للأندية على ثقتها الغالية، مؤكدا انه سيعمل جاهدا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الارتقاء وتطوير منظومة الكرة الطائرة الكويتية من جميع الجوانب.



وأشار المري إلى انه سيسعى لتوفير جميع الإمكانات المتاحة من أجل رفع مستوى اللعبة محليا وخارجيا سعيا لرفع اسم الكرة الطائرة الكويتية والعودة بها إلى سابق عهدها، متمنيا التوفيق والسداد للجميع في المرحلة المقبلة.