أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر أن القطاع النفطي قرر إعادة التدريب الخارجي بشكل كامل، وذلك بعد توقف دام أكثر من سنوات. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية رصدت 32.2 مليون دينار في ميزانية العام المالي الحالي 2023/2024، وتمثل تكلفة التدريب الخارجي للعاملين في القطاع النفطي، مشيرة إلى ان تكلفة التدريب والتطوير الوظيفي لكل العاملين في القطاع بلغت 46.9 مليون دينار. وأشارت المصادر إلى أن «البترول» قررت إعادة التدريب الخارجي بشكل كامل بعد إلغائه وتخفيضه على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ عام 2016، الأمر الذي أثر سلبا على تلبية جميع الاحتياجات التدريبية الخارجية المطلوبة للشركات، حيث تقلص عدد العاملين المرشحين للمشاركة في تلك البرامج، وأوصت بعض الشركات مثل نفط الكويت بتقليص مدة المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية بفترة لا تتجاوز أسبوعا واحدا، وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية.