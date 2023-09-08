منصور السلطان



تفقّد مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي مركز العبدلي الحدودي، اطلع خلالها على النظام والإجراءات خلال موسم الزيارات للجمهورية العراقية، وكان في استقبالهما مدير جمرك العبدلي سعد المطيري الذي رافقهما لمشاهدة سير العمل في المركز وكيفية العمل وتسهيل عملية حركة المسافرين الخاصة في موسم الزيارات، والإجراءات والتسهيلات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى عملية سير إجراءات التفتيش للبضائع والأجهزة المساندة لعمليات التفتيش.



‏من جانبه، أثنى الشرهان على الدور الكبير الذي يقوم به رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي، من تقديم خدمات وتسهيل الإجراءات من أجل خدمة الوطن.