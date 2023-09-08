القاهرة - مفرح الشمري



يحسب لفرقة مسرح كيف تقديمها لتجربة جديدة على خشبة المسرح السعودي من خلال عرضها المسرحي "صادق النمك" على خشبة مسرح الطليعة وهو من ضمن العروض في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته ال 30 .

العرض من تأليف إخراج ياسر مدخلي، ومأخوذ عن رواية " بوشلاخ البرمائي " للراحل الكاتب والشاعر د.غازي القصيبي ومن تمثيل محمد بدر ورامي الأحمدي، وهو عرض لا تنطبق عليه معايير العرض المسرحي لانه قريب الى " اسكتش" ساخر قائم على التفاعل مع الجمهور حول ظاهرة التضليل الإعلامي التي انتشرت في الاونة الاخيرة واصبح شعار " اكذب حتى يصدقك الناس" هو الدارج !

"صادق النمك" تجربة تستحق الدعم حتى تصل الى عرض مسرحي بحق وحقيقي ولكنها تحتاج من صناعها التكثيف أكثر حتى يصلون الى ما يطمحون إليه ، خصوصا وان العرض يعطي فرصة للمتلقي بأن يكون احد ممثليه من خلال المداخلات الهاتفية التي هي المحك في هذه التجربة المهمة في المسرح السعودي .

تدور أحداث " صادق النمك" في قالب كوميدي ساخر وهو نموذج للكوميديا الارتجالية التفاعلية القابلة للتجول في فضاءات متعددة، مثل الأماكن العامة والمقاهي وتستهدف التفاعل الجماهيري بتمثيل دور المداخلات الهاتفية مع البرنامج المباشر المجسد على المسرح ، حيث يستضيف المذيع المخضرم "عارف يدري" الشخصية الشهيرة "صادق النمك" في حوار يقاطعه الحضور بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات، تختبر إلى أي مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك (الكذب) لدرجة انه يكره نفسه من كثرة الكذب فيقتل نفسه !