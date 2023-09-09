دمشق - هدى العبود



نشر الفنان الأردني نضال نجم صورة على صفحته الرسمية في «إنستغرام» تجمعه مع الفنان السوري باسم ياخور، معلنا من خلالها انضمامه لأبطال مسلسل «العربجي» بجزئه الثاني، لكنه قام بحذف الصورة بعد ساعات من إعلانه الخبر، كاشفا للإعلام عن أنه كان من المفترض أن يتواجد بالجزء الثاني للعمل في دور بطولة جديد (لم يكن الدور موجودا في الجزء الأول)، الا أنه لم يصل لاتفاق نهائي مع الشركة المنتجة، مؤكدا أن انسحابه تم بكل ود واحترام من قبل الطرفين.



وأضاف نجم أن شراكته مع ياخور لا تزال قائمة من خلال عمل جماعي آخر تحضر له شركة «دراما شيلف» وهو عشارية «المهرج» والتي أسند إخراجها إلى رشا شربتجي في أول تعاون بينهما، فيما كان آخر عمل جمعه مع ياخور هو مسلسل «ولاد البلد».