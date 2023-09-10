ثأر منتخب مصر الضامن تأهله من ضيفه الإثيوبي بفوز صعب وغير مقنع بهدف نظيف ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار 2023) المقررة في يناير 2024.



سجل هدف «الفراعنة» مصطفى فتحي في الدقيقة (37) ليرفع المنتخب المصري رصيده الى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وضمن المنتخب المصري الذي كان خسر أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، التأهل للنهائيات بعد الجولة الرابعة بصحبة منتخب غينيا الوصيف بـ9 نقاط والذي التقى مالاوي مساء أمس في الجولة الاخيرة.



وعقب المباراة، أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي روي فيتوريا، عن خروج رباعي الأهلي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني من معسكر المنتخب للانضمام إلى صفوف فريقهم استعدادا للسفر إلى السعودية للعب مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، كما أعلن استبعاد كل من محمد رضا بوبو لأسباب فنية، وكذلك الظهير الأيسر محمد حمدي لإصابته بتمزق في أربطة القدم، في المقابل انضمام قائد المنتخب محمد صلاح نجم ليفربول استعدادا لمواجهة تونس وديا الثلاثاء المقبل.



من جهة أخرى، كشف موقع «ترانسفير ماركت» العالمي والمهتم بشؤون انتقالات اللاعبين في مختلف دوريات العالم عن اقتراب المهاجم الفرنسي أنطونيو مودست لاعب بروسيا دورتموند السابق من ارتداء قميص النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا، وذلك رغم استمرار المفاوضات حتى الآن بين وكيل اللاعب ومسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء حول مدة العقد، حيث يرغب اللاعب في التعاقد لمدة عامين بينما عرض الأهلي التعاقد لمدة موسم واحد قابل للتمديد.



ويمتلك موديست عرضين من أندية كولن وآينتراخت فرانكفورت بألمانيا، وسبق له أن لعب مع عدة أندية على رأسها بوروسيا دورتموند وكولن في ألمانيا، بجانب نيس وبوردو وأنجيه في فرنسا وبلاكبيرن الإنجليزي.



وأصبح الفرنسي لاعبا حرا بعد انقضاء الموسم الماضي وعدم تجديد عقده مع دورتموند الألماني، ويحاول الأهلي الوصول لاتفاق على مدة التعاقد قبل حسم المقابل المالي الذي يتراوح بين 1.5 و1.7 مليون دولار في الموسم.



وصرح موديست في وقت سابق باهتمامه بعرض الأحمر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، وأنه يدرس قبول العرض بجدية.



إلى ذلك، استمر مسلسل هروب لاعبي المصارعة المصريين بعدما افترق اللاعب سيف الكومي لاعب المنتخب تحت 23 سنة عن بعثة الفريق في مطار دبي، أثناء رحلة العودة من قيرغيزستان إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الإعداد تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم.



وظهر الكومي بعد ذلك في پولندا ليعيد إلى الأذهان واقعة هروب زميله أحمد فؤاد بغدودة أثناء مشاركته مع المنتخب في بطولة أفريقيا بتونس. كما سجل اتحاد المصارعة أيضا هروب لاعب منتخب الناشئين محمد عصام بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم بإيطاليا.