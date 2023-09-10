

محمد راتب



عقدت جمعية المهندسين الزراعيين الجمعية العمومية العادية للتصديق على التقريرين الإداري والمالي لسنة 2022 ومناقشة بنود الاجتماع، ثم فتح باب أسئلة واستفسارات أعضاء الجمعية العمومية.



وقام رئيس مجلس الإدارة م.علي الغيث وأمين السر م.أحمد آتش بالرد على جميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء بحضور ممثلي وزارة الشؤون ثم بعد ذلك اعتمدت التقريرين الإداري والمالي للعام 2022 بالإجماع.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين م.علي الغيث بعد الانتهاء من التصديق على التقريرين الإداري والمالي: في البداية، أود ان اشكر ممثلي وزارة الشؤون الذين تواجدوا واشرفوا على الجمعية العمومية العادية منذ البداية حتى النهاية، كما اشكر جميع الإخوة الزملاء على حرصهم وتواجدهم لإنجاح الجمعية العمومية العادية والتصديق على تقريري الإداري والمالي 2022.



وأكد الغيث ان أعضاء مجلس الإدارة يسعون دائما لخدمة زملائهم المهندسين الزراعيين ويحرصون على إشراكهم بأكبر قدر من المشاركات الخارجية والداخلية للاستفادة واكتساب الخبرة، وهذا يعد من رسالتنا وأهدافنا، وان شاء الله نحن نسير وفق رسالة وأهداف جمعية المهندسين الزراعيين لإشراك جميع الزملاء بالمعارض الخارجية، وان كانت هناك ملاحظات سيتم معالجتها والحرص على ان تكون من أولوياتنا القادمة.