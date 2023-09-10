صدرت 3 مراسيم بنقل وإحالة 3 جهات إلى وزير المالية. ونص المرسوم الأول على:



مادة أولى: ينقل الى وزير المالية الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.



مادة ثانية: لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.



وجاء في المرسوم الثاني:



مادة أولى: تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.



فيما نص المرسوم الثالث على:



مادة أولى: تلحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير المالية، وتكون له رئاسة اللجنة العليا، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.